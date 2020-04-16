В Отрадном стартует акция для детей #карантин_с_пушистым_другом

Отрадненская городская библиотека объявила новую акцию для маленьких читателей. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано Отрадное на Неве".
О правилах флешмоба #карантин_с_пушистым_другом ребятам рассказала исполняющая обязанности заведующего детским отделом библиотеки Елена Голикова. Детям нужно снять небольшой сюжет о том, как они проводят время на самоизоляции с питомцами и поделиться интересными фактами из жизни четвероногих домочадцев.
Ролики оценят подписчики официального сообщества учреждения.
Ранее мы рассказали о том, что петербургский ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал клип "Сидим дома".
Видео: ВКонтакте / sluhotradnoe
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