В Отрадном стартует акция для детей #карантин_с_пушистым_другом

Ребята смогут выразить любовь к своим питомцам.

Отрадненская городская библиотека объявила новую акцию для маленьких читателей. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано Отрадное на Неве".

О правилах флешмоба #карантин_с_пушистым_другом ребятам рассказала исполняющая обязанности заведующего детским отделом библиотеки Елена Голикова. Детям нужно снять небольшой сюжет о том, как они проводят время на самоизоляции с питомцами и поделиться интересными фактами из жизни четвероногих домочадцев.

Ролики оценят подписчики официального сообщества учреждения.

Ранее мы рассказали о том, что петербургский ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал клип "Сидим дома".

Видео: ВКонтакте / sluhotradnoe