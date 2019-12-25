В Отрадном проходит дезинфекция перед входами в магазины и поликлинику

В городе Отрадное Кировского района началась санитарная обработка. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Отрадое вчера, сегодня, завтра".
Местные жители запечатлели дезинфекторов с оборудованием у нескольких магазинов, а также у входа в городскую поликлинику. Кроме того, обработка прошла и в подъездах:
А из нашего окна дезинфекция видна. В подъезде сделали уборку, хлором обработали первый этаж! Службы работают!
– поделились подписчики
Ранее мы рассказывали о том, как проходили санобрабоики в Луге, Мурино, Выборге и Тихвине.
Фото: ВКонтакте / otradnoe_vsz
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