В Отрадном проходит дезинфекция перед входами в магазины и поликлинику

За процессом традиционно наблюдают местные жители.

В городе Отрадное Кировского района началась санитарная обработка. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Отрадое вчера, сегодня, завтра".



Местные жители запечатлели дезинфекторов с оборудованием у нескольких магазинов, а также у входа в городскую поликлинику. Кроме того, обработка прошла и в подъездах:

А из нашего окна дезинфекция видна. В подъезде сделали уборку, хлором обработали первый этаж! Службы работают! – поделились подписчики

Ранее мы рассказывали о том, как проходили санобрабоики в Луге, Мурино, Выборге и Тихвине.

Фото: ВКонтакте / otradnoe_vsz