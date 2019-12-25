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В Отрадном проходит дезинфекция перед входами в магазины и поликлинику
Сегодня, 15:17
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lizapoluda

В Отрадном проходит дезинфекция перед входами в магазины и поликлинику

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За процессом традиционно наблюдают местные жители.

В городе Отрадное Кировского района началась санитарная обработка. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Отрадое вчера, сегодня, завтра". 


Местные жители запечатлели дезинфекторов с оборудованием у нескольких магазинов, а также у входа в городскую поликлинику. Кроме того, обработка прошла и в подъездах:

А из нашего окна дезинфекция видна. В подъезде сделали уборку, хлором обработали первый этаж! Службы работают!

– поделились подписчики

Ранее мы рассказывали о том, как проходили санобрабоики в Луге, МуриноВыборге и Тихвине.

Фото: ВКонтакте / otradnoe_vsz

 

Теги: кировский район, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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