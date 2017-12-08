В Отрадном установили знак из параллельной реальности

На одной из центральных улиц города Отрадное сотрудники ГИБДД установили странный дорожный знак. Что конкретно он означает, автомобилисты могут только догадываться. Местные жители опубликовали в социальных сетях фотографии этого объекта.
Очевидцы гадают, что может означать этот знак. Возможно, он подразумевает, что по дороге могут ездить машины только черного и красного цвета. Другие предположили, что он сигнализирует о запрете обгона по обочине. В любом случае, что бы этот знак ни означал, на этом участке дороги он не уместен. Местные жители сообщают, что из-за нехватки свободного места автомобилям и так невозможно разъехаться.
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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург