В Отрадном установили знак из параллельной реальности

Что означает этот знак, автомобилисты могут только догадываться.

На одной из центральных улиц города Отрадное сотрудники ГИБДД установили странный дорожный знак. Что конкретно он означает, автомобилисты могут только догадываться. Местные жители опубликовали в социальных сетях фотографии этого объекта.

Очевидцы гадают, что может означать этот знак. Возможно, он подразумевает, что по дороге могут ездить машины только черного и красного цвета. Другие предположили, что он сигнализирует о запрете обгона по обочине. В любом случае, что бы этот знак ни означал, на этом участке дороги он не уместен. Местные жители сообщают, что из-за нехватки свободного места автомобилям и так невозможно разъехаться.

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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург