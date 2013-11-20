Малыш, родившийся в петербургском метро, получил первую медаль

Светлана Агапитова: "Кем бы ни стал по профессии этот чудесный карапуз, главное, чтобы он рос счастливым человеком".

Начальник метрополитена Владимир Гарюгин и детский Уполномоченный Светлана Агапитова навестили мальчика, который родился в вестибюле станции метрополитена "Технологический институт". Сейчас малыш находится в Доме ребенка №3. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Ребенку вручили медаль "Родившемуся в петербургском метро". Пока что такой особый знак отличия был передан главврачу Дома ребенка Дмитрию Пенькову. Эта медалька была изготовлена специально для Олега (так назвали малыша) на Санкт-Петербургском монетном дворе и имеет номер "1". Также, от метрополитена ребенку вручили в подарок развивающие игрушки.

Это первый малыш, который родился в нашем метро за всю историю его работы. Владимир Гарюгин, начальник петербургского метрополитена

Владимир Гарюгин отметил, что он будет следить за жизнью этого ребенка и надеется, что в будущем Олег пополнит трудовой коллектив метрополитена.

Кем бы ни стал по профессии этот чудесный карапуз, главное, чтобы он рос счастливым человеком. Светлана Агапитова, уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге

Всем хочется верить, что в скором времени малыш попадет в семью, которая будет его любить и оберегать.

Фото и видео: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге