"Государство защищается". Агапитова прокомментировала отчисления студентов за участие в митингах

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова прокомментировала отчисление студентов за участие в несанкционированных митингах. Вопрос на заседании в Мариинском дворце 30 марта задал Борис Вишневский.
Депутат указал на то, что в Педиатрическом университете были случаи отчисления учащихся после составления на них административных протоколов. Накануне стало известно от отчислении студента-медика.
Агапитова рассказала, что жалоб от студентов в аппарат Уполномоченного не поступало. Кроме того, она отметила, что во многих уставах вузов прописано, что участвовать в публичных протестных мероприятиях запрещено. Нарушение устава приравнивается к нарушению законов РФ.
Светлана Агапитова подчеркнула, что государство обладает аппаратом принуждения.
Сейчас оно вынуждено защищаться и защищать свои ценности.
омбудсмен Петербурга.
В любом случае омбудсмен готова консультировать студентов, которые обратятся к ней.
Отметим, что в СПбГУ решили дождаться решений судов, а затем привлекать студентов к дисциплинарной ответственности.
В 2021 году в Петербурге составили более 2 тысяч протоколов за участие в митингах.
Фото: трансляция на сайте ЗакСа СПб
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