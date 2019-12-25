"Государство защищается". Агапитова прокомментировала отчисления студентов за участие в митингах

Петербургский омбудсмен указала на то, что таким образом учащиеся нарушают внутренний документ университета — Устав.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова прокомментировала отчисление студентов за участие в несанкционированных митингах. Вопрос на заседании в Мариинском дворце 30 марта задал Борис Вишневский.

Депутат указал на то, что в Педиатрическом университете были случаи отчисления учащихся после составления на них административных протоколов. Накануне стало известно от отчислении студента-медика.

Агапитова рассказала, что жалоб от студентов в аппарат Уполномоченного не поступало. Кроме того, она отметила, что во многих уставах вузов прописано, что участвовать в публичных протестных мероприятиях запрещено. Нарушение устава приравнивается к нарушению законов РФ.

Светлана Агапитова подчеркнула, что государство обладает аппаратом принуждения.

Сейчас оно вынуждено защищаться и защищать свои ценности. омбудсмен Петербурга.

В любом случае омбудсмен готова консультировать студентов, которые обратятся к ней.

Отметим, что в СПбГУ решили дождаться решений судов, а затем привлекать студентов к дисциплинарной ответственности.

В 2021 году в Петербурге составили более 2 тысяч протоколов за участие в митингах.

Фото: трансляция на сайте ЗакСа СПб