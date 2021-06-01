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В Петербурге отчислили студента-медика, который получил 7 суток за участие в митинге 6 марта
Вчера, 22:50
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге отчислили студента-медика, который получил 7 суток за участие в митинге 6 марта

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Московский суд Петербурга арестовал молодого человека на 7 суток.

После административного ареста студента 6-го курса Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Тимура Гарипова отчислили. Об этом сообщает "Фонтанка". 

Студента задержали 6 марта на Сенатской площади за участие в несанкционированном митинге. По словам Гарипова, он шел по своим делам и не учавствовал в митинге. Московский суд Петербурга арестовал молодого человека на 7 суток.  Это решение студент обжаловал в городской суд, но уже 15 марта в университете вышел приказ о его отчислении с формулировкой "за нарушение устава и правил внутреннего распорядка". Решение об административном наказании в отношении Тимура Гарипова вступило в силу неделю спустя, 22 марта.

Ранее мы сообщали, что в СПбГУ решили не торопиться с отчислением студентов, задержанных на протестных акциях.

Фото: Piter.tv

Теги: медик, отчисление, студент
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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