В Петербурге отчислили студента-медика, который получил 7 суток за участие в митинге 6 марта

Московский суд Петербурга арестовал молодого человека на 7 суток.

После административного ареста студента 6-го курса Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Тимура Гарипова отчислили. Об этом сообщает "Фонтанка".

Студента задержали 6 марта на Сенатской площади за участие в несанкционированном митинге. По словам Гарипова, он шел по своим делам и не учавствовал в митинге. Московский суд Петербурга арестовал молодого человека на 7 суток. Это решение студент обжаловал в городской суд, но уже 15 марта в университете вышел приказ о его отчислении с формулировкой "за нарушение устава и правил внутреннего распорядка". Решение об административном наказании в отношении Тимура Гарипова вступило в силу неделю спустя, 22 марта.

Ранее мы сообщали, что в СПбГУ решили не торопиться с отчислением студентов, задержанных на протестных акциях.

Фото: Piter.tv