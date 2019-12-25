В 2021 году в Петербурге составили более 2 тысяч протоколов за участие в митингах

Количество публичных мероприятий снизилось по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году в Петербурге прошло 390 публичных мероприятий. Это на 79% меньше, чем в 2020. Об этом во время ежегодного доклада по итогам года в ЗакСе сообщила региональный омбудсмен Светлана Агапитова.

В общей сложности было составлено около 3 тысяч протоколов по двум статьям КоАП РФ — 20.2 и 20.2.2.

В этом году уполномоченный по правам человека получил обращения о незаконности задержания и непричастности к публичным мероприятиям. В том случае, если суд уже вынес решение, горожанину советуют обжаловать решение. Также жалобы касаются необеспечения горячим питанием во время задержания, переполненных автозаков, недопущения адвокатов к задержанным. 20 человек сообщили о принуждении к дактилоскопии.

Фото: Piter.tv