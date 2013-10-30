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В Осиновой Роще под окнами многоэтажки нашли тело старшеклассника
Сегодня, 12:20
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В Осиновой Роще под окнами многоэтажки нашли тело старшеклассника

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Труп направили в морг для установления причины смерти.

В Выборгском районе тело ученика 11-го класса обнаружили под окнами многоэтажного дома. Инцидент произошел накануне, 6 мая, на Юкковском шоссе. 

По информации Piter.tv, мальчик проживал вместе с мамой, бабушкой и младшим братом. На профилактических учетах семья не состояла. 

Труп направили в морг для установления причины смерти. Стало известно, что в день трагедии юношу видели на общем балконе последнего этажа дома. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: после жалоб на травлю художницу Сашу Скочиленко перевели в двухместную камеру с доброжелательной соседкой.

Фото: Piter.tv

Теги: выпал из окна, осиновая роща, погиб ребенок, полиция, тело школьника, ученик 11 класса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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