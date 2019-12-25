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После жалоб на травлю художницу Сашу Скочиленко перевели в двухместную камеру с доброжелательной соседкой
Сегодня, 11:38
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После жалоб на травлю художницу Сашу Скочиленко перевели в двухместную камеру с доброжелательной соседкой

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Девушку обеспечили горячим безглютеновым питанием.

Условия пребывания в СИЗО художницы Саши Скочиленко, которую арестовали по делу о фейках, стали лучше. Об этом сообщила адвокат петербурженки Яна Неповиннова в телеграм-канале "Свободу Саше Скочиленко". 

По словам защитницы прав девушки, Саша Скочиленко теперь живет в камере с доброжелательной девушкой, у них сложились хорошие отношения. Ранее арестованная художница жаловалась на травлю со стороны соседок по камере, которые не позволяли ей есть, когда она хотела, и принуждали к стирке одежды. 

Кроме того, девушку теперь обеспечивают горячим безглютеновым питанием. Ей необходимо соблюдать диету по медицинским показаниям. У жительницы Петербурга диагностировано аутоиммунное заболевание. 

Напомним, Александра была арестована за замену ценников в супермаркете. Информация, по версии следствия, содержала в себе фейки о действиях ВС РФ. Адвокат пытается оспорить заключение под стражу.

Фото: ВКонтакте / Александра Скочиленко

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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