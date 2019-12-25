В Осельках построили школу-сад на 300 мест

Учебное учреждение откроется уже 1 сентября.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел новый объект в поселке Осельки в ходе рабочей поездки во Всеволожский район. Новая школа на 300 мест с детским садом откроет двери для ребят уже 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

В образовательном комплексе все готово к приему детей: помещения и кабинеты оснащены мебелью и необходимой техникой, закуплены спортивный инвентарь и оборудование для актовых залов.

Трехэтажное здание включает в себя три блока: начальная школа, средняя школа и детский сад. Для начальных классов предусмотрены отдельный вход, игровые комнаты и спальни для групп продленного дня. Для старших классов оборудованы учебные классы, мастерские. Также в школе предусмотрены актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, медпункт и тир.

В дошкольном отделении – 6 групповых ячеек с раздевалками, игровыми и спальными комнатами, а также физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок. Детский сад примет одну ясельную группу, четыре группы от 3 до 7 лет, а также группу для детей с нарушениями развития речи.

Общий объем финансирования строительства объекта составил 764 млн рублей.

К 2023 году в Ленобласти возведут 9 детских садов и 6 школ.

Фото: пресс-служба правительства 47 региона