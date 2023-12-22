В Орловской области задержаны фальшивомонетчики

Ирина Волк сообщила о том, что возбуждено свыше 20 уголовных дел в отношении 13 человек.

На территории Орловской области российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в фальшивомонетничестве. Фигурантами расследования по части статьи 186 УК РФ стали 13 местных жителей. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что мужчины обвиняются сбыте поддельных денежных купюр. Согласно предварительным сведениям, несколько рабочих во время вахты на мусоросортировочном заводе в Москве обнаружили и забрали себе выброшенные пятитысячные купюры, которые имели явные признаки подделки. Он решили передать часть банкнот своим близким и знакомым, которые попытались оплатить фальшивками товары и услуги.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 1,3 тысячи поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ

По факту инцидента возбуждено более 20 уголовных дел. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими из незаконного оборота изъято еще порядка 3,5 тысячи фальшивых пятитысячных купюр. Сейчас оперативники устанавливают, где и каким образом были изготовлены фальшивые деньги, как они оказались на мусоросортировочном заводе.

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Фото и видео: МВД Медиа