Чиновник подозревается в превышении полномочий и воспрепятствованию предпринимательской деятельности.

В Орловской области задержали главу департамента здравоохранения. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону. В отношении Ивана Залогина и одного из его подчиненных возбуждены уголовные дела. В настоящее время чиновники подозреваются в превышении полномочий, а также воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Зная, что ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга" выполнил все условия соответствия лицензионным требованиям, департамент воспрепятствовал деятельности этой организации, отказав в осуществлении компанией услуг гемодиализа населению. пресс-служба СК РФ по региону

Следствие полагает, что Залогин дал незаконное поручение проверить компанию "Диализный центр Нефрос-Калуга", представители которого ранее обратились в департамент для переоформления лицензии. При этом вне зависимости от результатов проверки чиновники планировали отказать компании в предоставлении необходимой лицензии. В частности, подчиненный главы управления внес в документ сведения о формальных нарушениях, которые не могли стать основанием для отказа.

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Фото: Piter.tv