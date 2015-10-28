У бывшего министра сельского хозяйства нашли апартаменты за 700 миллионов рублей

Экс-министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, поданным СМИ, приобрела апартаменты в деловом центре "Москва-Сити".

У бывшего министра сельского хозяйства России и руководителя Международного независимого института аграрной политики Елены Скрынник нашли апартаменты в одном из небоскребов делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщает "Собеседник.ru" со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По данным издания, экс-министр приобрела помещение обей площадью 2 тысячи квадратных метров в башне "Федерация" комплекса небоскребов. Апартаменты расположены на 37 этаже. Кадастровая стоимость помещения – около 307 миллионов рублей.

Скрынник купила апартаменты в 2020 году. До нее помещением в течение трех лет владел банк "Западный". Кредитная организация ещё в 2014 году была признана банкротом. Журналисты нашли информацию Российского аукционного дома, из которой следует, что помещение выставили на торги по начальной цене 687 миллионов рублей. Бывшая министр купил их за почти 700 миллионов рублей. В торгах она участвовала одна.

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