В Троицке Челябинской области задержали третьего чиновника городской администрации

В Троицке Челябинской области заведено уголовное дело в отношении главы управления городской администрации по вопросам ЖКХ Андрея Могильникова. Об этом СМИ сообщили в региональном СКР. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
из сообщения пресс-службы регионального СК
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по версии следствия, Могильников подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, которое было построено с нарушениями и не отвечало требованиям безопасности.
Ранее также были задержаны глава Троицка Александр Виноградов и его заместитель Вадим Герман. Они также обвиняются в превышении полномочий.
Ранее в отношении директора управления капстроительства Новосибирской области возбудили дело.
Фото: Piter.TV
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