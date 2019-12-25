В Троицке Челябинской области задержали третьего чиновника городской администрации

Всех троих обвиняют в превышении должностных полномочий.

В Троицке Челябинской области заведено уголовное дело в отношении главы управления городской администрации по вопросам ЖКХ Андрея Могильникова. Об этом СМИ сообщили в региональном СКР. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. из сообщения пресс-службы регионального СК

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по версии следствия, Могильников подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, которое было построено с нарушениями и не отвечало требованиям безопасности.

Ранее также были задержаны глава Троицка Александр Виноградов и его заместитель Вадим Герман. Они также обвиняются в превышении полномочий.

Ранее в отношении директора управления капстроительства Новосибирской области возбудили дело.

Фото: Piter.TV