В отношении директора управления капстроительства Новосибирской области возбудили дело

В СК не стали раскрывать личность подозреваемого.

В отношении директора управления капитального строительства Новосибирской области возбудили уголовное дело. Об этом рассказали представители Следственного комитета региона. Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий в рамках проекта строительства детского сада. Ранее надзорное ведомство выявило нарушения на сданном объекте в селе Марусино.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). пресс-служба СК РФ по региону

Соелствие полагает, что в начале 2019 года фигурант расследования передал информацию о торгах главе одной частной компании. Это произошло за несколько месяцев до объявления о проводимом аукционе. Своими действиями подозреваемый создал особые преимущественные условия для победы компании в торгах. Затем руководитель предложил самостоятельно подготовить проектно-сметную документацию, которая впоследствии не прошла госэкспертизу. Несмотря на это, документы были переданы в региональное управление Минстроительства для размещения на сайте закупок. Вышеуказанная компания успешно выиграла аукцион и получила финансирование в размере более 145 млн рублей.

В Новосибирской области полицейский пытал задержанного шокером.

Фото: Piter.tv