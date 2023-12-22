К обоим преступлениям был причастен житель Мордовии.

В Орловской области раскрыли ограбление ювелирного салона и кражу золотых изделий из храма. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, грабеж салона состоялся в ноябре 2022 года, а кражу соверши изделий из храма совершили почти четыре года назад. К обоим преступлениям был причастен житель Мордовии. Его задержали сотрудники полиции Марий Эл. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Всего злоумышленник был причастен к шести противоправным деяниям на территории пяти субъектов страны.

Ранее мы сообщали, что в хостелах Пензы нашли мигрантов-нарушителей.

Видео: УМВД по Орловской области