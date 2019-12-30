В Орловской области на заводе произошел взрыв

При взрыве на заводе в Мценске погибли 3 человека, 4 человека получили травмы.

В Мценске Орловской области на промышленном предприятии произошел взрыв.

ТАСС сообщает, что взрыв произошел в строящемся цехе предприятия металлических конструкций на одном из предприятий Мценска Орловской области. ЧП произошло из-за взрыва газо-воздушной смеси. При взрыве обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.

В результате ЧП есть погибшие. ТАСС со ссылкой на региональные спасательные службы сообщает, что в результате взрыва 3 человека погибли, еще 4 человек доставили в Мценскую больницу. В местных пабликах в соцсетях подписчики пишут о 5 погибших.

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Фото: ВК, Подслушано Мценск