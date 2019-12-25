В Оренбуржье за сбыт наркотиков задержаны жители Калуги и Самарской области

Полицией пресечена деятельность ОПГ.

В Оренбургской области пресечена деятельность организованной группы наркосбытчиков. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что подозреваемые пытались реализовать в регионе 53 свертка с синтетическими запрещенными веществами. Задержан 25-летний житель Калуги.

Установлено, что злоумышленник живет на съемной квартире. В помещении во время обысков полиция обнаружила и изъяла свыше 2 килограммов наркотиков. По результату экспертизы известно, что речь идет о производном N-метилэфедрона. По факту произошедшего был задержан еще один подозреваемый - 24-летний мужчина.

Банда подготовила крупную партию наркотиков для своих соучастников. После круглосуточного наблюдения за фигурантами расследования были пойманы еще двое участников ОПГ - уроженки Самарской области 25 и 53 лет. Они распространяли вещества в Бузулуке и своему региону.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Подозреваемые находятся под арестом.

В Краснодарском крае задержали жителя Новосибирска с более 1,5 кг метилэфедрона.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ

