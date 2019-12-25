В Краснодарском крае задержали жителя Новосибирска с более 1,5 кг метилэфедрона

Полиция пресекла продажу запрещенных веществ.

В Краснодарском крае полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотических средств. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что сотрудники ДПС заметили подозрительный автомобиль "Пежо" на стационарном посту "Кущевский". Они остановили для проверки документов водителя. За рулем транспортного средства находился 34-летний житель Новосибирска. Мужчина заметно нервничал.

По результату осмотра машины оперативники изъяли у гражданина рюкзак, который содержал три полимерных пакета с кристалообразным веществом синего цвета. Экспертиза показала, что в сумке находился наркотик - метилэфедрон. Его общая масса превысила 1,5 килограмма. Подозреваемый объяснил, что приобрел запрещенку в интернете и планировал сбыть товаров за счет размещения его в закладках.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту расследования грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас мужчина арестован.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

