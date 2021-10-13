В Оренбургской области задержали полицейских за вымогательство денег у жителя Орска

Сотрудники ППС угрожали "подкинуть" мужчине запрещенные вещества, если он не отдаст им 20 тысяч рублей.

В Оренбургской области возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников правопорядка, которые вымогали деньги у жителя города Орска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, двое полицейских при патрулировании городских улиц остановили мужчину и потребовали отдать им 20 тысяч рублей, угрожая в противном случае обнаружить у него при досмотре запрещенные вещества. Позже подошли еще несколько правоохранителей, которые начали применять к мужчине силу и моральное воздействие.

Следователи задержали пятерых сотрудников патрульно-постовой службы в возрасте от 22 до 30 лет. Против них возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств" и "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия".

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Видео: Youtube/Видеоновости полиции Оренбургской области

Фото: СУ СКР по Оренбургской области