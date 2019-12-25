В преступлении признался 25-летний местный житель.

В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве жены и ее трехлетнего ребенка. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального Следственного комитета. Фигурантом расследования стал 25-летний местный житель.

Напомним, что тела погибших были найдены вечером 12 ноября в квартире населенного пункта Кваркено Оренбургской области. Полиция зафиксирована признаки насильственной смерти на телах жертв. Позже была установлена личность предполагаемого преступника. В настоящее время злоумышленник сознался в совершенном.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был задержан. пресс-служба ГУ МВД по региону

По факту убийства правоохранительные органы возбудили уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве двух лиц, включая малолетнего, который находится в заведомо в беспомощном состоянии.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет