В Оренбургской области режим самоизоляции продлят до 12 апреля

Об этом в ходе специального прямого эфира заявил губернатор Денис Паслер.

Режим обязательной самоизоляции в Оренбургской области продлится до 12 апреля. Об этом губернатор региона Денис Паслер заявил в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал полномочия субъектам страны принимать решения по режимам "карантина" по коронавирусу, по которым будут жить регионы.

Так, в Оренбургской области жесткий режим самоизоляции продлится с 6 по 12 апреля. Мера сохраняется, так как не существует полной картины по приехавшим из других регионов страны – для учета организованы контрольные посты на въездах в область.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники ФСБ в Оренбургской области прикрыли подпольный цех по изготовлению боеприпасов.

Видео: прямой эфир губернатора Оренбургской области в Instagram