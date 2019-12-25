В Оренбургской области пациентка с коронавирусом сбежала из больницы

Медики почти сразу же заметили пропажу пациентку и обратились в полицию.

В Оренбургской области полиция поймала беглянку с коронавирусом.

Издание "Время 56" сообщает, что накануне, 14 апреля, из инфекционной больницы в Новотроицке сбежала 46-летняя жительница Орска. Беглянка была госпитализирована принудительно, так как первый тест на коронавирус показал положительный результат, а женщина недавно вернулась из Москвы.

Сотрудники больницы быстро заметили отсутствие одной из пациенток и обратились за помощью в полицию. Была разослана ориентировка, и женщину вскоре поймали и вернули в палату.

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Фото: Piter.TV