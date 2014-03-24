В Оренбургской области нашли останки триасовой амфибии

Внешне земноводное напоминало крокодила.

Ученые из Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН во время экспедиции обнаружили в Оренбургской области останки древней амфибии, которая внешне напоминала крокодила и занимала его экологическую нишу. Информация об этом появилась на сайте Самарского палеонтологического общества.

Так, было обследовано 36 геологических объектов с выходами пород триасового, пермского и юрского периодов. Кроме того, бли найдены также окаменевшие отпечатки лап животного. Это позволило ученым определить, как оно передвигалось.

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник палеонтологического института РАН Игорь Новиков сказал, сделанные находки имеют "очень большое научное значение", впервые удалось найти такую большую часть черепа древней амфибии.

Ученые подчеркивают, что изучение этой эпохи интересно еще и тем, что на границе пермского и триасового периодов произошло вымирание 90% видов животных.

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