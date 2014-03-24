Ученые из России и Болгарии создали новый метод защиты лесов

Благодаря этому методу можно проводить масштабный анализ обстановки на огромных территориях.

Российские ученые совместно с коллегами из Болгарии создали новый метод дистанционного мониторинга состояния лесов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Drones.

Отмечается, что благодаря новой технологии можно быстро проводить масштабный анализ обстановки на огромных территориях, в том числе в труднодоступных для людей местах. Новый метод помогает оперативно принимать меры по борьбе с деградацией лесных массивов. Для анализа используются беспилотные летательные аппараты с особыми камерами.

Метод дает возможность выделить на карте пораженные деревья с учетом степени их повреждения, а полученные результаты могут быть использованы для изучения динамики распространения паразитов, — говорится в статье.

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