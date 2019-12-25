На Елагином острове заметили крошечные грибы голубого цвета

Диаметр гриба составляет 3-8 мм.

Фотограф Антон Кубышкин заснял в ЦПКиО им. Кирова на Елагином остров необычный гриб голубого цвета. Он поделился фотографиями в группе "Грибы и Грибники в СПб" в "ВКонтакте".

Гриб очень маленький и его практически невозможно разглядеть. Диаметр плодового тела составляет 3-8 мм. Кубышкин определил, что он встретил хлороциборию сине-зелëную. На грибах может сидеть паук или другие существа, которые также едва различимы.

Хлороцибория чаще всего ассиметричная. Гриб может выглядеть как бархатистый.

Ранее в Тосненском районе грибник встретил гигантских головачей.

Фото: ВКонтакте / Антон Кубышкин / Грибы и грибники СПб