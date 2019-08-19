Сейчас за детьми присматривают медицинские и социальные работники.

В Оренбургской области многодетной семье вернут детей, изъятых без решения суда. Накануне такое решение принял глава Домбаровского района. Причиной стало переселение семьи в аварийное жильё.

Решение главы отменила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Комиссия признала работу органов опеки с семьёй Алены Лихтенвальд неэффективной. Также комиссия рекомендовала отозвать иск об ограничении матери в родительских правах, который был подан накануне.

Сейчас за детьми присматривают медицинские и социальные работники. Их здоровью ничего не угрожает.

Ранее мы рассказывали о похожей ситуации в Санкт-Петербурге.