"Вели издевательские разговоры и грозились отправить в приют": петербурженка рассказала о незаконном задержании 14-летней дочери

Все произошло 1 июня, в День защиты детей. Несовершеннолетнюю девушку и двух ее подруг задержали на площади Восстания. Их и еще несколько подростков загрузили в полицейский бобик и отвезли в отделение полиции №76 на Мытнинской улице. Мама одной из задержанных девушек Анна (имя изменено) рассказала Piter.TV, что произошло дальше.

Сегодня, наконец, немного перестало трясти от произошедшего. Хочу рассказать, как закончила встречать День защиты ребенка моя 14-летняя дочь и две ее подруги, с которыми она поехала встретиться по случаю снятия ограничения на проезд на площади Восстания. Так начала свой рассказ мама потерпевшей Анна в Facebook

По словам женщины, в полицию обратился некто Иванов, который пожаловался, что на улице 40 (!) человек распивают спиртные напитки. Как рассказала позже сама потерпевшая, они с подругами просто сидели на улице и разговаривали, неподалеку находилось еще несколько групп подростков.

В 18.30 (время важный момент) подъехал полицейский бобик, и всех, кто не побежал, стали туда грузить. Моя дочь и ее подруги были абсолютно трезвые, предъявили паспорт, где указано, что им нет 16 лет, а это значит, что на них не имеют права составить протокол и задержать, а могут только позвонить и уведомить родителей. Рассказала петербурженка, добавив, что девочки находились на улице в масках

Несмотря на это, подростков посадили в машину и отвезли в отделение полиции. Анна не смогла сразу туда приехать, и попросила разобраться в ситуации мужа – отчима девушки. Несовершеннолетнюю с мужчиной не отпустили, потребовав официального представителя со свидетельством о рождении ребенка.

В полиции вели издевательские разговоры. Когда ушел мой муж, над Ирой (имя изменено) стали глумиться, а вдруг это не твой отчим, и ты все врешь, если мама не приедет через 3 часа, мы отправим тебя в приют. Передала слова правоохранителей мать потерпевшей в разговоре с Piter.TV

Пока мать девушки добиралась до дома за свидетельством о рождении, истекло три часа – это срок того, сколько могут держать в участке без предъявления обвинений. К тому моменту настало 22 часа, время комендантского часа, когда ребенок до 16 лет не может находиться на улице без сопровождения взрослых. По мнению Анны, именно по этой причине подростков и привозят в отделение именно к семи часам, за 3 часа до комендантского часа.

Когда я дома забрала свидетельство о рождении и вызвала такси, дочь позвонила и сказала, что ее сейчас повезут на Васильевский остров, Большой проспект, 77, внимание!!! в ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ!!! Поделилась воспоминаниями женщина

Анна успела на такси доехать до больницы до того, как туда привезли ее дочь. Иначе пришлось бы договариваться об освобождении девушки через органы опеки. "И все это время здоровый ребенок во время страшной эпидемии находился бы в ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ! По словам санитарки, которая осуществляет прием, таких детей там много!!!!" - негодует женщина.

Почему здоровых детей привозят в инфекционную больницу, петербурженке объяснять не стали. Лишь показали какую-то бумагу с жалобой господина Иванова.

Когда я указала на то, что Ире нет 16, ее не имеют право никуда забирать, они сказали, что не мы, дескать, забирали. Так что нарушение там было в любом случае, девочки были в масках. Рассказала женщина

В настоящий момент семья потерпевшей девушки планирует разобраться в сложившейся ситуации и привлечь к ответственности виновных сотрудников 76-го отделения полиции через знакомых юристов. Редакция Piter.TV направила запрос в пресс-службу МВД по городу, однако ответа мы пока не получили.

Фото: Facebook