В Оренбурге жертв из-за паводка нет, заявил мэр

Сергей Салмин рассказал об эвакуации населения их опасных территорий.

Жертв в российском Оренбурге из-за весеннего паводка на данный момент нет. Соответствующее заявление сделал глава города Сергей Салмин, выступая в эфире проекта "Соловьев Live". Он ответил на вопрос ведущего шоу Владимира Соловьева о том, есть ли погибшие в результате разгула стихии. Гость программы отметил, что местная администрация приняла решение о вывозе из подтопленных и опасных территорий сотни людей за сутки. Чиновник отметил, что речь ведется о непростой работе, так как специалистам становится сложно ориентироваться на местности из-за высокого течения.

Слава богу, пока такого в городе нет, поэтому самую главную задачу ставил... не допустить жертв, чтобы максимально все эвакуировались самостоятельно, потому что тысячи людей, конечно, на лодках вывезти потом будет невозможно. Сергей Салмин, глава города

В Оренбурге уровень воды в реке Урал вырос на 9 сантиметров.

Фото и видео:Вконтакте /Соловьев Live