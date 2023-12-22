В Оренбурге уровень воды в реке Урал вырос на 9 см

Сергей Салмин рассказал об историческом уровне подъема воды в реке Урал - приблизился к отметке 11 метров.

Уровень воды в реке Урал на территории российского Оренбурга утром 11 апреля вырос с 1 060 до 1 069 сантиметров. Соответствующее заявление сделал глава города Сергей Салмин, выступая в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновник пояснил, что вода все еще продолжает прибывать на участки.

Рост воды происходит. На настоящий момент - 10 м 69 см, мы прошли уже все критические отметки. Крайняя такая высокая вода была в 1942 году - 9 м 42 см. На критических отметках находится Уральский водозабор, до отключения буквально остается порядка 40-50 см. Сергей Салмин, глава города

По словам мэра города, подтопленными считаются к текущему моменту 3 968 приусадебных участков. за минувшие суткиэтот показатель возрос на 1 576. Дополнительно подтопленными оказались 2 326 домов, за последние сутки прирост составил 416 объектов. Властями было эвакуировано из зон подтопления 1 258 человек. Сейчас в пунктах временного размещения расположились 92 местных жителя.

Исторический максимум уровня воды спрогнозировали в Тоболе Курганской области.

Фото и видео:Вконтакте /Соловьев Live