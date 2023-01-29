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В Оренбурге владельца клуба осудили за организацию ЛГБТ-вечеринок
Сегодня, 10:52
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В Оренбурге владельца клуба осудили за организацию ЛГБТ-вечеринок

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Ему грозило лишение свободы сроком до 10 лет.

В Оренбурге судья вынес приговор в связи с участием в деятельности движения ЛГБТ*. Перед судом предстали владелец ночного клуба и два его сотрудника, сообщила пресс-служба местных судов.

Следствие установило, собственник, администратор и арт-директор бара Pose устраивали в ночном заведении мероприятия где демонстрировалась принадлежность к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

Согласно решению Центрального районного суда, фигуранты уголовного дела получили от двух лет трех месяцев до семи лет колонии общего режима. Также с владельца заведения взыскали более миллиона рублей доходов. Этот приговор является первым в России по уголовному делу об ЛГБТ*.

Ранее мы сообщали о том, что суд Петербурга оштрафовал Okko за демонстрацию ЛГБТ* в сериалах на 1 млн рублей.

Фото: ВКонтакте/ объединенная пресс-служба судов Оренбургской области

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Теги: активисты лгбт, закон об лгбт, лгбт в петербурге
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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