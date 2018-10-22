На Невском проспекте прошла акция памяти убитой активистки

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Во вторник, 23 июля, в 19:00 по московскому времени на Невском проспекте прошла акция в память об убитой в Петербурге гражданской активистки Елене Григорьевой.

Акция проходила у дома номер 14, рядом с мемориальный доской ленинградцам-жертвам фашизма. Сами активисты назвали событие акцией "памяти жертв гомофобии".

Мероприятие прошло в формате одиночных пикетов, не требующих согласования. Помимо плакатов люди приносили цветы и фотографии погибшей.

В акции участвовали близкие убитой, а также петербуржцы, узнавшие о случившемся из новостей. Всего на Невском собралось порядка 15-20 человек. Неподалеку от места сбора были замечены две пожилые женщины с гомофобными плакатами.

Видео: Piter. TV