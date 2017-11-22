В одном из поселков России впервые разрешили проведение гей-парада

Мероприятие состоится 26 августа, прийти на него смогут 300 человек.

В России впервые будет проведен согласованный гей-парад. Об этом 16 августа сообщил лидер столичного ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев.

Активист выложил в социальных сетях документ от главы администрации города Новоульяновска Косариновой Светланы. В нем говорится, что власти города не будут препятствовать проведению гей-парада в поселке Яблоневый. Отметим, что в населенном пункте постоянно проживают лишь семь человек.

Мероприятие состоится 26 августа, прийти на него смогут 300 человек. Для участия в гей-шествии уже начинают формировать списки. Алексеев также сообщил, что они планировали провести парад в селе Панская Слобода, где население составляет 131 житель.

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