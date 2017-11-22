Священника оштрафовали на 170 тысяч рублей за участие в ЛГБТ-акции

Мужчина требовал отмены ст. 148 - "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

Московский районный суд выписал штраф петербуржцу Александру Хмелёву в размере в 170 тысяч рублей за участие в акции гей-парада в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сообщил в Facebook защитник активиста Динар Идрисов.

Заседание по делу Хмелева затянулось на девять часов и завершилось в два часа 40 минут. Полиция ждала ареста и искала Александра Хмелева,рассказывает адвокат

Александр Хмелёв, открытый гей и священник Ассоциации христианских евхаристических общин. В субботу 4 августа, он вместе с соратниками вышел на Дворцовую площадь, чтобы поучавствовать в ЛГБТ-акции, НО поучавствовать в ней он не успел, мужчину сразу же задержали.

Отметим, что активисты ранее завили, что собераются провести одиночне пикеты, но правоохранительные органы все же расценили их действия, как попытку проведения несогласованной акции.

Фото: Pixabay