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В Оренбурге сотрудники МЧС спасли подростков с тонкого льда

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Спасатели вытащили на берег несовершеннолетних.

На территории Оренбургской области сотрудники регионального управления МЧС спасли двух подростков с тонкого льда. В пресс-службе экстренного ведомства уточнили, что школьники 14 и 15 лет гуляли по набережной Урала, когда около берега уже была замечен вода. Дети решили проверить прочность льда и перепрыгнули на него в тот момент, когда льдина уже крошилась. В результате самостоятельно выбраться обратно потерпевшие не могли. О проблеме сообщил через номер "112" очевидец.

На место отправились городские спасатели и сотрудники 2 ПСЧ регионального МЧС. Они помогли ребятам выбраться на берег. Подростки не пострадали.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

В МЧС напомнили об опасности нахождения на тонком весеннем льду, так ак подобные прогулки могут быть смертельно опасны. Отметим, что выход и выезд на лед в зоне действия запрещающих знаков считается в стране административным нарушением.

В Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, оренбургская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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