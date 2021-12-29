В Оренбурге сотрудник ППСП выстрелил в воздух для задержания дебошира с ножом

Трое местных жителей угрожали горожанам холодным оружием.

В Оренбурге сотрудник ППС выстрелил в воздух для задержания дебошира с ножом. Инцидент попал на запись очевидцев. Ролик распространился по социальным сетям. Известно, что инцидент зафиксирован во дворе жилого здания под номером 314 по Пролетарской улице. Наряд полиции вызвали местные жители. Они рассказали, что трое хулиганов в нетрезвом состоянии угрожают холодным оружием. Жертвами для своего преступного поведения банда выбрала водителя припаркованного поблизости автомобиля и его пассажирку. Правонарушителями оказались двое мужчин (45 и 56 лет) и 43-летняя женщина.

Позже выяснилось, что злоумышленники ранее успели напугать ножом посетителей продуктового магазина. Все дебоширы сбежали с места инцидента, но оперативники быстро нашли подозреваемых. Один из хулиганов проигнорировал требование представителей закона о необходимости бросить оружие на землю. Он начал угрожать сотруднику ППС. Представитель закона произвел предупредительный выстрел в воздух из служебного пистолета. После этого все фигуранты расследования были задержаны.

В аэропорту Симферополя задержали нетрезвого дебошира из Кронштадта.

Фото и видео: YouTube / Видеоновости полиции Оренбургской области

