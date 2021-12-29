В аэропорту Симферополя задержали нетрезвого дебошира из Кронштадта

Нетрезвого жителя Кронштадта задержали накануне в аэропорту Симферополя. Он собирался лететь в Петербург, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД РФ на транспорте.
38-летний мужчина находился на территории аэропорта без маски в состоянии алкогольного опьянения. На замечания полицейских он не реагировал. Когда нарушителя попросили пройти в служебное помещение для разбирательства, он начал оскорблять правоохранителей.
Медицинское освидетельствование показало наличие в крови дебошира 1,1 промилле алкоголя. Чтобы избежать административной ответственности мужчина пытался дать взятку в размере 3,5 тысяч рублей.
В результате на него составили два административных протокола за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение правил поведения при ЧС и оштрафовали на тысячу рублей. Также было возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела за оскорбление представителя власти.
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Фото: pixabay.com
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