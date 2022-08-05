Тело погибшего терапевта наши местные жители в подъезде дома.

В Оренбурге подозреваемого в убийстве молодого врача арестовали. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на региональную судебную инстанцию. Напомним, что 3 августа правоохранительные органы задержали фигуранта расследования в его квартире. Местный житель мог лишить жизни прибывшую по вызову к пациенту терапевта. Следственные органы полагают, что 28-летний мужчина из личной неприязни нанес девушке не менее 30 ножевых ранений. Представители СК РФ и МВД назначили все необходимые экспертизы. Тело 25-летней жертвы найдено жителями подъезда, в котором произошла трагедия.

Мужчину, который убил отчима табуретом, приговорили к лишению свободы.

Фото и видео: Telegram / SHOT