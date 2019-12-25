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Мужчину, который убил отчима табуретом, приговорили к лишению свободы
Сегодня, 9:49
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Мужчину, который убил отчима табуретом, приговорили к лишению свободы

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Также он должен будет выплатить семье погибшего компенсацию морального вреда.

Прокуратура Колпинского района вынесла приговор 50-летнему мужчине, который убил табуретом 55-летнего сожителя своего матери. Об этом сообщила прокуратура Петербурга.

Суд установил, что 26 августа Вячеслав поссорился с потерпевшим в доме №55 по Вознесенскому проспекту в Колпино. В ходе конфликта мужчина ударил табуретом по голове своего оппонента. Потерпевший скончался не сразу, его госпитализировали в Городскую больницу №26 с многочисленными травмами. 

Сначала против обидчика возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", но затем переквалифицировали на "Убийство". Вячеславу назначили 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, он должен будет заплатить сестре убитого 538 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Фото (носит иллюстративный характер): Pexels 

Теги: отчим, табурет, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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