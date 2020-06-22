Мужчина ударил отчима табуретом по голове в коммуналке в Колпино

В четверг, 26 августа, в дежурную часть полиции обратился житель Колпино и рассказал о конфликте соседей по коммуналке. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Установлено, что конфликт произошел между двумя родственниками в коммуналке на Вознесенском шоссе. 49-летний мужчина ударил своего 55-летнего отчима табуретом по голове, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, травмами груди и живота в тяжелом состоянии госпитализировали в Городскую больницу №26.
Подозреваемого "по горячим следам" задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
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Фото: pixabay.com
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