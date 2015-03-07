Молодого человека вырезали из легковушки после ДТП с самосвалом у Пикалево

В результате аварии было заблокировано движение транспорта в обе стороны.

После полуночи 27 августа в Бокситогорском районе Ленобласти произошла серьезная авария, в результате которой пострадал молодой человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по ЛО.

Информация о случившемся поступила на диспетчерский пульт в 01:30. На Ленинградском шоссе, у въезда в Пикалево столкнулись ВАЗ-2115 и самосвал. Прибывшим спасателям пришлось вырезать из легковушки пострадавшего.

По сообщению источника в экстренных службах, извлеченного молодого человека 2003 года рождения передали медикам скорой помощи. В результате аварии было заблокировано движение транспорта в обе стороны.

Ранее мы писали, что мужчину дважды сбили машины на Свердловской набережной.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.