В Оренбурге коронавирусом заразился годовалый малыш

Родители сходили с малышом в гости к мужчине, который недавно вернулся из Москвы. У родителей тест на коронавирус отрицательный.

В Оренбурге коронавирус подтвердили у годовалого ребенка.

ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову сообщает, что накануне, 6 апреля, коронавирус подтвердили у годовалого ребенка. Малыш заразился после похода с родителями в гости к мужчине, который недавно приехал из Москвы. У самих родителей заболевшего ребенка тесты на COVID-19 отрицательные.

Малыш находится в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести, у него держится субфебрильная температура.

По состоянию на утро 7 апреля в регионе14 заболевших. Один человек скончался, один выписан по выздоровлению.

Сегодня ранее: Регионы с новыми случаями коронавируса (сводка по регионам на 7 апреля)