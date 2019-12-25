Никто из членов экипажа или пассажиров не пострадал.

В Оренбурге экстренно сел Boeing 738, вылетевший в Москву. Об этом рассказали представители Уральской транспортной прокуратуры. По информации от ведомства, речь идет о вынужденной посадке из-за сработавшего датчика, информирующего экипаж о неисправности закрылок. В результате инцидента никто не пострадал.

В 06:45 в аэропорту города Оренбурга произвело вынужденную посадку воздушное судно Boeing-738 авиарейс №1245 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением Оренбург-Шереметьево (Москва). сообщение Уральской транспортной прокуратуры

В момент выполнения рейса на борту пассажирского лайнера находились 68 клиентов авиакомпании, включая трех несовершеннолетних.

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы Петербург - Геленджик со 2 июня.

Фото: Piter.tv