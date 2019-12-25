В Оренбурге экстренно сел Boeing 738, вылетевший в Москву. Об этом рассказали представители Уральской транспортной прокуратуры. По информации от ведомства, речь идет о вынужденной посадке из-за сработавшего датчика, информирующего экипаж о неисправности закрылок. В результате инцидента никто не пострадал.
В 06:45 в аэропорту города Оренбурга произвело вынужденную посадку воздушное судно Boeing-738 авиарейс №1245 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением Оренбург-Шереметьево (Москва).
сообщение Уральской транспортной прокуратуры
В момент выполнения рейса на борту пассажирского лайнера находились 68 клиентов авиакомпании, включая трех несовершеннолетних.
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы Петербург - Геленджик со 2 июня.
Фото: Piter.tv
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