В Орехово-Зуево загорелся торговый центр

Причина пожара устанавливается.

В подмосковном Орехово-Зуево загорелся торговый центр "Феникс". Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел утром 31 мая на улице Парковской. На втором этаже торгового центра началось возгорание. Данные о пострадавших не поступали. Площадь огня составила 80 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, загорелась проводка на втором этаже.

Ранее мы сообщали, что в здании в парке Зарядье вспыхнул пожар.

Видео: Telegram / SHOT; Telegram / Прокуратура Московской области