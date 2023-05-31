  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:48
227
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Орехово-Зуево загорелся торговый центр

0 0

Причина пожара устанавливается.

В подмосковном Орехово-Зуево загорелся торговый центр "Феникс". Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел утром 31 мая на улице Парковской. На втором этаже торгового центра началось возгорание. Данные о пострадавших не поступали. Площадь огня составила 80 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, загорелась проводка на втором этаже.

Ранее мы сообщали, что в здании в парке Зарядье вспыхнул пожар.

Видео: Telegram / SHOT; Telegram / Прокуратура Московской области

Теги: орехово-зуево, пожар, торговый центр
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии