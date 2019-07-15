В Орехово-Зуево бойцы Росгвардии дубинками разогнали митинг местных жителей против свалки

Несколько человек получили ушибы, одна из активисток попала в больницу.

В Орехово-Зуевском районе бойцы Росгвардии жестоко разогнали митинг местных жителей, которые выступали против очередной подмосковной свалки.

Телеграмм-канал "BAZA" опубликовал видео с разгоном местных жителей, которые протестовали против создания свалки в их районе. Сообщается, что против митингующих действовали очень жестко с применением дубинок. Несколько человек получили ушибы. Молодая женщина, активистка, получила серьезные травмы и госпитализирована в больницу.

Медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника. Очевидцы сообщают, что у женщины сломан позвоночник, но медики на данный момент эту информацию не подтверждают.

После публикации материала на почту Piter.TV пришло опровержение от пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области. В письме сообщалось, что личный состав ГУ Росгвардии по Московской области не привлекался к разгону митинга.

Сегодня ранее: Опубликовано видео задержания 32 человек на воровской сходке в Люберцах.

Видео: Телеграмм-канал "BAZA"