В Люберцах на криминальной сходке задержали внука убитого "Деда Хасана"

В сети опубликовано видео с места задержания 32 человек в кафе "Дюшес" в Люберцах.

В Люберцах силовики пресекли воровскую сходку.

В подмосковных Люберцах в кафе "Дюшес" назначена была воровская сходка, на которой собирались распределять доходы от "крышевания" и наркобизнеса. В кафе были задержаны 32 человека. Среди них внук убитого в 2013 году лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усуяна, по кличке Дед Хасан. Иракли Усоян прилетел на встречу из Вены, он был приглашен на сборище в роли третейского судьи.

Среди задержанных также бойцы ММА и Чемпион России по боевому самбо Мехдиев Сахиб.

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