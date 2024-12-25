В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост

В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул эстакадный мост. Об этом сообщил местный телеканал KPTV.
Инцидент произошел 4 января у города Корваллис. Во время движения по мосту грузового поезда один вагон с карбамидом упал в реку Мэри. В результате происшествия никто не пострадал. Выясняются обстоятельства случившегося. Полиция Корваллиса попросила жителей не заходить в реку до дальнейшего уведомления.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае грузовик ушел под воду.
Видео: YouTube / KPTV FOX 12 | Local news, weather Portland, Oregon
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