В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост

В результате происшествия никто не пострадал.

В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул эстакадный мост. Об этом сообщил местный телеканал KPTV.

Инцидент произошел 4 января у города Корваллис. Во время движения по мосту грузового поезда один вагон с карбамидом упал в реку Мэри. В результате происшествия никто не пострадал. Выясняются обстоятельства случившегося. Полиция Корваллиса попросила жителей не заходить в реку до дальнейшего уведомления.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае грузовик ушел под воду.

Видео: YouTube / KPTV FOX 12 | Local news, weather Portland, Oregon