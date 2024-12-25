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В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост

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В результате происшествия никто не пострадал.

В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул эстакадный мост. Об этом сообщил местный телеканал KPTV.

Инцидент произошел 4 января у города Корваллис. Во время движения по мосту грузового поезда один вагон с карбамидом упал в реку Мэри. В результате происшествия никто не пострадал. Выясняются обстоятельства случившегося. Полиция Корваллиса попросила жителей не заходить в реку до дальнейшего уведомления.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае грузовик ушел под воду.

Видео: YouTube / KPTV FOX 12 | Local news, weather Portland, Oregon

Теги: крушение моста, орегон, поезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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