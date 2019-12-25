В Омской области завели уголовное дело на девушку за сексуальные действия с детьми

Подозреваемая отрицает обвинения.

В Омской области завели уголовное дело на девушку за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних (по части 2 статьи 134 УК РФ). Об этом рассказали представители Следственного комитета по РФ в регионе. Подозрение пало на 23-летнюю местную жительницу.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Омского района, обвиняемой в совершении преступления за"Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". пресс-служба СК РФ по региону

Предположительно, в декабре 2020 года фигурантка расследования совершала действия сексуального характера с подростками. При этом женщина якобы записывала все на видео, которое затем распространялось по социальным сетям. Сейчас следственные органы допрашивают потерпевших. Назначена экспертиза видеоматериалов и психолого-психиатрическая экспертиза. Известно, что подозреваемая является матерью двух малолетних детей и супругой депутата поселкового совета. Сейчас она находится под домашним арестом. Женщина отрицает обвинения.

Путин уверен, что отток населения из Омской области связан с условиями жизни.

Фото: Следственный комитет России