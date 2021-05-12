Президент РФ в Кремле встретился с Александром Бурковым.

Глава России Владимир Путин уверен, что отток населения из Омской области связан с условиями жизни. Такое мнение президент высказал на личной встрече с губернатором региона Александром Бурковым. Политик напомнил, что не может иначе объяснить ситуацию, так как по климатическим условиям в данном субъекте РФ наблюдается практически "Краснодарский край".

Странного тут ничего нет, это связано с условиями жизни, конечно. Но по климатическим, по природным условиям Омская область, по оценкам специалистов, почти как Краснодарский край, Орловская область - примерно такие регионы. Владимир Путин, президент РФ

Бурков заметил, что отток местных жителей фиксируется властями на протяжении второго десятилетия. Эту проблему в регионе глава Омской области считает основой. За последние три года территорию покинули около 35 тысяч человек. Губернатор согласился, что климат в регионе выигрышный.

Мишустин заявил, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита".

Видео: YouTube / Россия 24