Александр Усс также сообщил о планах правительства Красноярского края построить метро.

Российский президент Владимир Путин поддержал идею развития авиаузла в Красноярске. Об этом глава государства сообщил на встрече в Кремле с главой региона Александром Уссом. Чиновник представил лидеру страны проект.

Что касается развития авиационного узла, то это абсолютно естественное дело, имея в виду географию Красноярска, он в центре находится, там много точек пересечения различных маршрутов. Ну об этом уже давно говорится. Владимир Путин, президент РФ

Губернатор Красноярского края планирует обеспечить соединение двух взлетно-посадочных полос. Сейчас параллельные полосы находятся в аэропорту Черемшанка и Емельяново. Также чиновники планируют поднять вопрос о строительстве линии метрополитена в городе.Разрабатывается соответствующая документация. Проект находится на первом этапе. Документация проверяется экспертами.

Путин потребовал проработать новые правила оборота оружия после трагедии в Казани.

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